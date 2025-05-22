ВС РФ сбили 159 украинских дронов над регионами России

22 мая с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 159 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В частности, 22 БПЛА были сбиты над территорией Московского региона, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской, 13 — над Тульской, 6 — над Брянской, 4 — над Тверской, 4 — над Рязанской, 2 — над Калужской и 1 — над Белгородской областью.