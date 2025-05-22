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Регион
22 мая, 17:59

ВС РФ сбили 159 украинских дронов над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

22 мая с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 159 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В частности, 22 БПЛА были сбиты над территорией Московского региона, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской, 13 — над Тульской, 6 — над Брянской, 4 — над Тверской, 4 — над Рязанской, 2 — над Калужской и 1 — над Белгородской областью.

Губернатор Богомаз: Четыре дрона ВСУ уничтожены в небе над Брянской областью
Губернатор Богомаз: Четыре дрона ВСУ уничтожены в небе над Брянской областью

Напомним, за последние двое суток ВСУ активизировались, начав масштабную атаку на РФ. С вечера 20 мая по утро 22 мая системы ПВО уничтожили около 500 дронов. Из-за попыток напасть на Москву, столичным аэропортам приходится приостанавливать работу.

Александра Мышляева
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