Силы ПВО сбили 485 украинских дронов с вечера 20 мая до утра 22 мая

Силы ПВО с 20:00 20 мая до 08:00 22 мая уничтожили 485 украинских беспилотников в российских регионах, из которых 63 были сбиты над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно данным Министерства обороны, аибольшее количество дронов было сбито над Орловской (135) и Курской (121) областями. Помимо этого, значительное количество беспилотников было перехвачено над Московской (63), Брянской (59) и Тульской (20) областями. Меньшее число сбитых дронов зафиксировано над Белгородской (26), Рязанской (15), Калужской (13), Воронежской (7), Владимирской (6), Липецкой (4), Смоленской (3) и Ростовской (2) областями, а также в Республике Крым и над акваторией Черного моря (3). Ещё 8 беспилотников были ликвидированы непосредственно в процессе их перемещения.