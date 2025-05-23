Раненого главу района Курской области Волобуева готовят к операции в Москве
Николая Волобуева готовят к операции. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, пострадавшего в результате атаки ВСУ, экстренно доставили в Москву, сейчас он проходит подготовку к операции в Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
Сразу по прибытии раненому провели обследование, в том числе компьютерную томографию. На данный момент врачи готовят его к оперативному вмешательству. После этого Николай Волобуев начнёт реабилитацию в федеральном центре.
Николая Волобуева готовят к операции в Москве. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«Несмотря ни на что, настрой у главы района боевой, держится молодцом: переживает, что придётся провести какое-то время в больнице, а не на работе», — отметил Хинштейн.
Как сообщал Life.ru, ВСУ атаковали автомобиль Волобуева с помощью дрона. В результате он получил минно-взрывную травму, а также переломы бедра и руки. Это уже четвёртый случай, когда политик подвергается атаке со стороны ВСУ.