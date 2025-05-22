Раненый при атаке ВСУ глава района из Курска рассказал, о чём попросил Путина

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший в результате удара дрона украинских Вооружённых сил, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выводе украинских войск от границы. Об этом чиновник сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

«Когда наш президент знает такие ситуации и смог позвонить, конечно, воодушевляет на хорошие дела вместе с ним во имя быстрейшей победы. Я попросил побыстрее и дальше отогнать от государственной границы врага», — сказал глава района.