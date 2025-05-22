Раненый при атаке ВСУ глава района из Курска рассказал, о чём попросил Путина
Глава района в Курской области Волобуев попросил Путина отогнать ВСУ от границ РФ
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Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший в результате удара дрона украинских Вооружённых сил, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выводе украинских войск от границы. Об этом чиновник сообщил в интервью телеканалу «Звезда».
«Когда наш президент знает такие ситуации и смог позвонить, конечно, воодушевляет на хорошие дела вместе с ним во имя быстрейшей победы. Я попросил побыстрее и дальше отогнать от государственной границы врага», — сказал глава района.
Напомним, ВСУ с помощью дрона атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки и находится в больнице. Это уже четвёртый раз, когда политик попадает под атаку ВСУ.