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22 мая, 16:27

Раненый при атаке ВСУ глава района из Курска рассказал, о чём попросил Путина

Глава района в Курской области Волобуев попросил Путина отогнать ВСУ от границ РФ

Обложка © Телеграм / Александр Хинштейн

Обложка © Телеграм / Александр Хинштейн

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший в результате удара дрона украинских Вооружённых сил, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выводе украинских войск от границы. Об этом чиновник сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

«Когда наш президент знает такие ситуации и смог позвонить, конечно, воодушевляет на хорошие дела вместе с ним во имя быстрейшей победы. Я попросил побыстрее и дальше отогнать от государственной границы врага», — сказал глава района.

Путин в разговоре с раненым Волобуевым заявил, что Москва ответит на атаки ВСУ
Путин в разговоре с раненым Волобуевым заявил, что Москва ответит на атаки ВСУ

Напомним, ВСУ с помощью дрона атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки и находится в больнице. Это уже четвёртый раз, когда политик попадает под атаку ВСУ.

Александра Мышляева
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