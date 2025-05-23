В промзоне Ельца после падения БПЛА пострадали восемь человек

После падения украинского беспилотника в промышленной зоне Ельца произошло возгорание, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – написал он в телеграм-канале.

Глава региона также опроверг слухи об утечке опасных веществ после инцидента, заявив, что эта информация не соответствует действительности.

Кроме того, обломки БПЛА упали на крышу одного из жилых домов. Жильцы были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал. Здание не получило серьёзных повреждений. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и экстренные службы.

Губернатор призвал жителей оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам, так как над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.