Оперштаб: В частном секторе Иваново упали обломки БПЛА

На окраине города Иваново зафиксировали падение обломков беспилотного летательного аппарата на территории частного сектора. В результате инцидента пострадавших нет, однако в нескольких частных домах выбиты стёкла.

На месте происшествия работают ответственные службы, которые занимаются обезвреживанием обломков. По поручению губернатора администрацией города будет проведена оценка ущерба и организовано устранение последствий.