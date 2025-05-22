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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
22 мая, 20:18

Шесть украинских БПЛА уничтожили в Калужской и Брянской областях

Российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата на окраине Обнинска Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, уточнив, что операции проводились с 21:30 до 22:00 мск.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано, на местах работают оперативные группы.

В то же время в небе над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что дроны были обнаружены и ликвидированы подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

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Напомним, за прошедший день силы ПВО сбили 159 украинских дронов над регионами России. По данным Минобороны, больше всего дронов ВСУ выпустили по Курской и Орловской областям, а также по столичному региону.

Обложка © unsplash.com / Jordan Cormack

Юния Ларсон
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