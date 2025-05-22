Шесть украинских БПЛА уничтожили в Калужской и Брянской областях

Российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата на окраине Обнинска Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, уточнив, что операции проводились с 21:30 до 22:00 мск.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано, на местах работают оперативные группы.

В то же время в небе над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что дроны были обнаружены и ликвидированы подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.