Шесть украинских БПЛА уничтожили в Калужской и Брянской областях
Российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата на окраине Обнинска Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, уточнив, что операции проводились с 21:30 до 22:00 мск.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано, на местах работают оперативные группы.
В то же время в небе над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что дроны были обнаружены и ликвидированы подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.
Напомним, за прошедший день силы ПВО сбили 159 украинских дронов над регионами России. По данным Минобороны, больше всего дронов ВСУ выпустили по Курской и Орловской областям, а также по столичному региону.
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