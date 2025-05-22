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22 мая, 15:19

Аэропорт Иваново приостановил выпуск и приём самолётов

Аэропорт Иваново. Обложка © Wikipedia.org / AEGolubev

Аэропорт Иваново. Обложка © Wikipedia.org / AEGolubev

Работа аэропорта Иваново (Южного) приостановлена из соображений обеспечения безопасности полёта гражданских самолётов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск с 17:25 МСК введены в аэропорту Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI)», — сообщил он.

Аэропорт Самары временно ограничил приём и выпуск самолётов
Аэропорт Самары временно ограничил приём и выпуск самолётов

Ранее стало известно, что за 21 и 22 мая 82 самолёта были вынуждены уйти на запасные аэродромы в связи с закрытиями московских аэропортов на фоне опасности атак беспилотников. К настоящему моменту почти все из них зашли на посадку в изначально запланированных пунктах назначения.

Юрий Лысенко
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