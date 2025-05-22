Аэропорт Иваново приостановил выпуск и приём самолётов

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск с 17:25 МСК введены в аэропорту Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI)», — сообщил он.

Ранее стало известно, что за 21 и 22 мая 82 самолёта были вынуждены уйти на запасные аэродромы в связи с закрытиями московских аэропортов на фоне опасности атак беспилотников. К настоящему моменту почти все из них зашли на посадку в изначально запланированных пунктах назначения.