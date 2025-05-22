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Регион
22 мая, 09:38

Аэропорт Самары временно ограничил приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

В аэропорту Самары Курумоч имени Сергея Королёва введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск с 12:17 МСК введены в аэропорту Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW)», — говорится в сообщении.

Из-за угроз атаки дронов временно закрыт аэропорт Жуковский
Из-за угроз атаки дронов временно закрыт аэропорт Жуковский

Напомним, ВСУ в последние дни массово атакуют регионы России беспилотниками. В связи с этим в воздушных гаванях вводятся ограничения для безопасности. Так, в аэропортах Москвы задержали и отменили 154 рейса из-за атаки дронов.

Никита Никонов
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