Аэропорт Самары временно ограничил приём и выпуск самолётов
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В аэропорту Самары Курумоч имени Сергея Королёва введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск с 12:17 МСК введены в аэропорту Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW)», — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ в последние дни массово атакуют регионы России беспилотниками. В связи с этим в воздушных гаванях вводятся ограничения для безопасности. Так, в аэропортах Москвы задержали и отменили 154 рейса из-за атаки дронов.