Аэропорт Самары временно ограничил приём и выпуск самолётов

В аэропорту Самары Курумоч имени Сергея Королёва введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск с 12:17 МСК введены в аэропорту Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW)», — говорится в сообщении.