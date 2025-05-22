82 самолёта ушли на запасные аэродромы из-за закрытия аэропортов Москвы

В течение 21 и 22 мая 82 самолёта ушли на запасные аэродромы из-за временного закрытия аэропортов Москвы на фоне угрозы атак БПЛА. Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения. Об этом сообщает Росавиация.