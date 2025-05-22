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22 мая, 10:05

82 самолёта ушли на запасные аэродромы из-за закрытия аэропортов Москвы

Обстановка в Шереметьево. Обложка © Life.ru

Обстановка в Шереметьево. Обложка © Life.ru

В течение 21 и 22 мая 82 самолёта ушли на запасные аэродромы из-за временного закрытия аэропортов Москвы на фоне угрозы атак БПЛА. Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения. Об этом сообщает Росавиация.

«По данным на 7:00 МСК, на запасных аэродромах 21-22 мая совершили посадку 82 самолета. Несмотря на корректировки в расписании, ситуация в аэровокзалах спокойная, массовых скоплений пассажиров нет», — говорится в заявлении ведомства.

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Напомним, что украинские войска начали атаку на Москву ещё днём 21 мая и продолжили после полуночи. К утру 22 мая число сбитых БПЛА с начала суток выросло до 26. Уничтожение БПЛА продолжается. Из-за угрозы атаки над Москвой было закрыто небо, и сотни пассажиров застряли в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. К настоящему моменту работа воздушных гаваней продолжается штатно.

Александра Вишнякова
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