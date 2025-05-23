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Регион
23 мая, 10:14

За 20-23 мая над Россией уничтожены 1177 украинских дронов

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/PHOTOCREO Michal Bednarek

В ходе отражения массированного налёта украинских беспилотников 20-23 мая уничтожены 1177 дронов, в том числе 788 — вне зоны СВО, такие данные приводит Минобороны РФ.

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Напомним, за последние трое суток ВСУ активизировались, начав масштабную атаку на РФ. Силы ПВО отражают налёты украинских дронов с вечера 20 мая по утро 23 мая. Из-за попыток напасть на Москву, столичным аэропортам приходилось несколько раз приостанавливать работу, были отложены сотни рейсов. Есть и серьёзные повреждения: после падения обломков БПЛА в Ельце Липецкой области произошёл пожар, в результате которого пострадали восемь человек.

Александра Вишнякова
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