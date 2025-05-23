За 20-23 мая над Россией уничтожены 1177 украинских дронов

Напомним, за последние трое суток ВСУ активизировались, начав масштабную атаку на РФ. Силы ПВО отражают налёты украинских дронов с вечера 20 мая по утро 23 мая. Из-за попыток напасть на Москву, столичным аэропортам приходилось несколько раз приостанавливать работу, были отложены сотни рейсов. Есть и серьёзные повреждения: после падения обломков БПЛА в Ельце Липецкой области произошёл пожар, в результате которого пострадали восемь человек.