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Регион
23 мая, 09:51

Песков — об атаках БПЛА: Киевский режим сохраняет свою сущность

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Нынешний украинский режим продолжает враждебные действия и наносит удары по мирным объектам и объектам социальной инфраструктуры. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу, 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, что с вечера 22 мая российские системы ПВО успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 112 дронов. Кроме того, накануне ВСУ с помощью дрона атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки и находится в больнице,

Марина Фещенко
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