Кремль оценил эффективность российских систем ПВО
Песков: Наша ПВО эффективно борется с атаками со стороны Киева
Обложка © Life.ru
Силы ПВО нашей старны эффективно борются с атаками со стороны украинского режима. Об этом заявил в беседе с журналистами 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наше ПВО эффективно борется с этими атаками», — сказал журналистам представитель Кремля.
Напомним, что минувшей ночью российские силы ПВО отразили атаку более сотни украинских дронов. После падения обломков одного из БПЛА в промышленной зоне Ельца (Липецкая область) произошёл пожар, в результате которого пострадали восемь человек.