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Регион
23 мая, 09:46

Кремль оценил эффективность российских систем ПВО

Песков: Наша ПВО эффективно борется с атаками со стороны Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы ПВО нашей старны эффективно борются с атаками со стороны украинского режима. Об этом заявил в беседе с журналистами 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наше ПВО эффективно борется с этими атаками», — сказал журналистам представитель Кремля.

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Напомним, что минувшей ночью российские силы ПВО отразили атаку более сотни украинских дронов. После падения обломков одного из БПЛА в промышленной зоне Ельца (Липецкая область) произошёл пожар, в результате которого пострадали восемь человек.

Марина Фещенко
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