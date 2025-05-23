Российские силы ПВО ночью отразили атаку более сотни украинских дронов

С вечера 22 мая российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 112 дронов самолётного типа. Как сообщили в Минобороны, воздушные цели были перехвачены над 13 регионами страны.

Наибольшее количество беспилотников (24 единицы) было уничтожено над Московской областью. Силы ПВО были задействованы также в Крыму (22 БПЛА), Тульской (18) и Курской (11) областях.