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Регион
23 мая, 04:52

Российские силы ПВО ночью отразили атаку более сотни украинских дронов

Силы ПВО с 20:00 22 мая уничтожили 112 украинских беспилотников

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

С вечера 22 мая российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 112 дронов самолётного типа. Как сообщили в Минобороны, воздушные цели были перехвачены над 13 регионами страны.

Наибольшее количество беспилотников (24 единицы) было уничтожено над Московской областью. Силы ПВО были задействованы также в Крыму (22 БПЛА), Тульской (18) и Курской (11) областях.

Кроме того, воздушные цели зафиксированы над Орловской и Брянской областями (по 8 дронов), Рязанской (6) и Калужской (5) областями. Ещё несколько беспилотников были перехвачены над Белгородской, Ивановской, Владимирской, Воронежской и Липецкой областями.

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После падения обломков украинского беспилотника в промышленной зоне Ельца Липецкой области произошёл пожар, в результате которого пострадали восемь человек.

Артём Гапоненко
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