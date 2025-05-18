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Регион
18 мая, 10:02

«Секрет внутри»: Как новейший российский «умный» дрон меняет правила борьбы

ВС РФ стали применять дрон, который обходит ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

По данным западных и украинских источников, на линии соприкосновения всё чаще появляются инновационные российские дроны, оснащённые элементами искусственного интеллекта. Сообщается, что противник оказался в замешательстве, поскольку технологии, лежащие в основе этих дронов, в мире пока просто не с чем сравнивать. Об этом сообщает «Царьград».

По информации украинской стороны, аппараты, созданные на базе прорывной технологии, впервые были замечены над Сумами в феврале 2025 года. С тех пор их присутствие отмечается всё чаще.

Аппарат способен нести до трёх килограммов взрывчатки на расстояние 80-90 километров. Примечательно, что большинство обнаруженных деталей – импортного производства, что отсылает вновь к вопросам об эффективности санкций.

Внешне дрон выглядит обманчиво просто, однако главные инновации скрыты «под капотом». Аппарат оборудован комбинированной навигационной системой (спутник + LTE), продвинутой камерой и модулем распознавания на базе иностранного продукта JETSON.

Особое внимание привлекает способность беспилотника обнаруживать работу систем ПВО и маневрировать, уходя от поражения. Сообщается о его высокой устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и неэффективности традиционных систем ПВО.

Пока новые БПЛА применяются ограниченно, но их число увеличивается. Военные эксперты полагают, что Россия проводит активное тестирование и доработку аппаратов в реальных условиях.

Женщина погибла в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в Курской области
Женщина погибла в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в Курской области

Ранее Life.ru рассказывал, что российские инженеры разработали беспилотник с уникальной системой взлёта, которая позволяет ему оставаться невидимым для вражеских средств обнаружения. Аппарат получил название «Гепард».

Владимир Озеров
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