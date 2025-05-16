Российские инженеры создали неуязвимый для противника при взлёте дрон «Гепард»
SHOT: Инженеры и ветераны СВО создали невидимый для противника БПЛА «Гепард»
Новый БПЛА «Гепард». Обложка © Telegram / SHOT
В Москве инженеры и ветераны спецоперации создали новый беспилотник под названием «Гепард». Главная особенность этого БПЛА — уникальная система взлёта, которая делает его практически невидимым для вражеских средств обнаружения. Дрон способен эффективно уничтожать как бронетехнику, так и живую силу противника. Об этом сообщает SHOT.
Разработчики подчёркивают, что «Гепард» оснащён предохранительной системой и системой, позволяющей продолжать полёт в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дрон способен нести полезную нагрузку до 3,5 кг и преодолевать расстояния до 28 км. Многоуровневая система защиты обеспечивает безопасность расчётов во время подготовки боевой части.
Новый БПЛА «Гепард». Видео © Telegram / SHOT
Особенностью дрона является система «слепого взлёта», которая временно отключает передачу видеосигнала, оставляя только данные с датчиков, что исключает перехват сигнала противником. Разработкой дрона занимаются ветераны СВО, использующие свой боевой опыт для создания эффективной техники.
Уже более двух тысяч экземпляров дрона «Гепард» направлены на передовую. В ближайшее время планируется передать ещё около 2–2,5 тысячи единиц через волонтёров Народного фронта.
Ранее Максим Кондратьев, основатель центра обучения беспилотной авиации и член-корреспондент Российской инженерной академии, оценил название нового российского БПЛА «Вобла». По его словам, это чистая творческая идея разработчиков, которая не имеет скрытого смысла или символики. Беспилотнику дали простое уникальное рабочее название, которое сразу указывает о его предназначении.