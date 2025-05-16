Российские инженеры создали неуязвимый для противника при взлёте дрон «Гепард»

В Москве инженеры и ветераны спецоперации создали новый беспилотник под названием «Гепард». Главная особенность этого БПЛА — уникальная система взлёта, которая делает его практически невидимым для вражеских средств обнаружения. Дрон способен эффективно уничтожать как бронетехнику, так и живую силу противника. Об этом сообщает SHOT.

Разработчики подчёркивают, что «Гепард» оснащён предохранительной системой и системой, позволяющей продолжать полёт в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дрон способен нести полезную нагрузку до 3,5 кг и преодолевать расстояния до 28 км. Многоуровневая система защиты обеспечивает безопасность расчётов во время подготовки боевой части.

Новый БПЛА «Гепард». Видео © Telegram / SHOT

Особенностью дрона является система «слепого взлёта», которая временно отключает передачу видеосигнала, оставляя только данные с датчиков, что исключает перехват сигнала противником. Разработкой дрона занимаются ветераны СВО, использующие свой боевой опыт для создания эффективной техники.

Уже более двух тысяч экземпляров дрона «Гепард» направлены на передовую. В ближайшее время планируется передать ещё около 2–2,5 тысячи единиц через волонтёров Народного фронта.