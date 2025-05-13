Раскрыт смысл названия нового российского беспилотника «Вобла»

Основатель центра обучения беспилотной авиации и член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью aif.ru рассказал о происхождении названия нового российского БПЛА «Вобла». По его мнению, это название — чистая творческая выдумка разработчиков, без какой-либо скрытой логики или символики.

«Что касается названий, то здесь всё просто — это просто фантазия производителя. Что первое под руку пришло в голову, так и назвали. Здесь нет какой-то системы. Это просто уникальное, рабочее название, услышав которое, ты чётко понимаешь, о чем идёт речь», — пояснил Кондратьев.