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13 мая, 11:06

Раскрыт смысл названия нового российского беспилотника «Вобла»

Эксперт Кондратьев: Название БПЛА «Вобла» — творческая выдумка разработчиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Основатель центра обучения беспилотной авиации и член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью aif.ru рассказал о происхождении названия нового российского БПЛА «Вобла». По его мнению, это название — чистая творческая выдумка разработчиков, без какой-либо скрытой логики или символики.

«Что касается названий, то здесь всё просто — это просто фантазия производителя. Что первое под руку пришло в голову, так и назвали. Здесь нет какой-то системы. Это просто уникальное, рабочее название, услышав которое, ты чётко понимаешь, о чем идёт речь», — пояснил Кондратьев.

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Напомним, специалисты полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии (группировка «Днепр») разработали многофункциональный ударный дрон-трансформер «Вобла». Уникальная особенность аппарата — его собрали всего за 24 часа, после чего успешно испытали в реальных боевых условиях.

Александра Мышляева
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