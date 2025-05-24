Газопровод повреждён после атаки БПЛА на Тульскую область, ранены три человека

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на регион. По его словам, на одном из предприятий в Новомосковске был повреждён трубопровод с природным газом, но возникшее возгорание оперативно ликвидировали. Пострадали три человека.

«Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

Кроме того, в Кимовском районе обломки сбитого беспилотника вызвали незначительные повреждения нескольких частных домов, но пострадавших среди жителей не зафиксировано.