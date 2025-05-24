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Регион
24 мая, 06:03

Газопровод повреждён после атаки БПЛА на Тульскую область, ранены три человека

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на регион. По его словам, на одном из предприятий в Новомосковске был повреждён трубопровод с природным газом, но возникшее возгорание оперативно ликвидировали. Пострадали три человека.

«Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

Кроме того, в Кимовском районе обломки сбитого беспилотника вызвали незначительные повреждения нескольких частных домов, но пострадавших среди жителей не зафиксировано.

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Напомним, российские силы противовоздушной обороны в ночь и утро 24 мая успешно нейтрализовали 94 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Основная их часть была ликвидирована в Белгородской области. Над Тульской областью уничтожили один дрон.

Оксана Попова
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