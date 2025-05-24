Артамонов: Липецкая область подверглась массированному налёту БПЛА

Липецкая область подверглась массированному налёту беспилотников. Сейчас средства противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы подавляют дроны на территории Липецка и Ельца. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Регион подвергся массированному налёту БПЛА. Идёт работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце», — написал глава области в Telegram-канале.