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Регион
24 мая, 03:35

Артамонов: Липецкая область подверглась массированному налёту БПЛА

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Липецкая область подверглась массированному налёту беспилотников. Сейчас средства противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы подавляют дроны на территории Липецка и Ельца. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Регион подвергся массированному налёту БПЛА. Идёт работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце»,написал глава области в Telegram-канале.

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Красный уровень опасности БПЛА в Липецкой области объявили в 5:06 утра 24 мая. После 6 утра жители Ельца слышали серию взрывов, похожих на работу ПВО.

Как сообщал Life.ru, накануне, 23 мая, обломки украинского беспилотника упали в промзоне Ельца, после чего начался пожар, в котором пострадали 8 человек. Также обломками повредило 30 квартир в жилом доме.

Лия Мурадьян
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