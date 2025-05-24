Аэропорт Калуги временно закрыли в целях безопасности
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В Калуге временно закрыли гражданский международный аэропорт Грабцево. Как сообщает пресс-служба Росавиации, ограничительные меры начали действовать 24 мая в 4:45 утра по московскому времени.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск с 04:45 мск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — сообщает Росавиаця в Telegram-канале.
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