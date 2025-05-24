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Регион
24 мая, 02:36

Аэропорт Калуги временно закрыли в целях безопасности

Аэропорт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Аэропорт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

В Калуге временно закрыли гражданский международный аэропорт Грабцево. Как сообщает пресс-служба Росавиации, ограничительные меры начали действовать 24 мая в 4:45 утра по московскому времени.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск с 04:45 мск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — сообщает Росавиаця в Telegram-канале.

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Как сообщал Life.ru, налёты дронов ВСУ на российские регионы продолжаются на протяжении последних дней. В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ на массированные атаки украинских БПЛА.

Лия Мурадьян
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