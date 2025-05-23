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Регион
23 мая, 16:06

В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ на массированные атаки дронов ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия даст адекватный ответ на массированные налёты украинских беспилотников, которые происходят на фоне возобновления прямых переговоров Москвы и Киева, а также крупномасштабного обмена пленными. В качестве целей будут выбраны сугубо военные объекты и предприятия ВПК Незалежной, сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Разумеется, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — говорится в публикации ведомства.

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Напомним, на протяжении последних дней массовые налёты дронов ВСУ на российские регионы происходят без остановки. Только с вечера 22 мая средства ПВО ВС РФ уничтожили 112 беспилотников противника.

Юрий Лысенко
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