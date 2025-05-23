В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ на массированные атаки дронов ВСУ

Россия даст адекватный ответ на массированные налёты украинских беспилотников, которые происходят на фоне возобновления прямых переговоров Москвы и Киева, а также крупномасштабного обмена пленными. В качестве целей будут выбраны сугубо военные объекты и предприятия ВПК Незалежной, сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Разумеется, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — говорится в публикации ведомства.