В МИД РФ пообещали дать адекватный ответ на массированные атаки дронов ВСУ
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Россия даст адекватный ответ на массированные налёты украинских беспилотников, которые происходят на фоне возобновления прямых переговоров Москвы и Киева, а также крупномасштабного обмена пленными. В качестве целей будут выбраны сугубо военные объекты и предприятия ВПК Незалежной, сообщила пресс-служба МИД РФ.
«Разумеется, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — говорится в публикации ведомства.
Напомним, на протяжении последних дней массовые налёты дронов ВСУ на российские регионы происходят без остановки. Только с вечера 22 мая средства ПВО ВС РФ уничтожили 112 беспилотников противника.