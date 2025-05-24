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Регион
24 мая, 06:54

Над Тверской областью сбит украинский дрон

Губернатор Руденя: ПВО сбила БПЛА над Тверской областью, пострадавших нет

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Над территорией Бологовского района Тверской области российская ПВО перехватила и уничтожила вражеский БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сбитый системами ПВО Минобороны России в Бологовском округе БПЛА подтвердил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также уточняется, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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Ранее Life.ru сообщал, что только за утро системы ПВО успешно нейтрализовали десять украинских БПЛА над Белгородской областью в течение получаса. Также сообщалось о налёте дронов на Тульскую область, есть пострадавшие.

Мария Любицкая
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