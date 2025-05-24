Над Тверской областью сбит украинский дрон
Губернатор Руденя: ПВО сбила БПЛА над Тверской областью, пострадавших нет
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Над территорией Бологовского района Тверской области российская ПВО перехватила и уничтожила вражеский БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Сбитый системами ПВО Минобороны России в Бологовском округе БПЛА подтвердил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также уточняется, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ранее Life.ru сообщал, что только за утро системы ПВО успешно нейтрализовали десять украинских БПЛА над Белгородской областью в течение получаса. Также сообщалось о налёте дронов на Тульскую область, есть пострадавшие.