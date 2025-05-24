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24 мая, 09:15

В небе над Тверской областью уничтожены восемь украинских беспилотников

МО: Восемь украинских БПЛА сбиты над Тверской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

За крайне короткий срок — менее чем за час — российские силы ПВО успешно нейтрализовали пять украинских беспилотников в небе над Тверской областью. Об этом говорится в отчёте Министерства обороны России.

«24 мая с 08:30 мск до 09:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Тверской области», — доложили в военном ведомстве.

Позже в правительстве Тульской области сообщили об уничтожении ещё трёх дронов ВСУ.

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В Смоленской области были сбиты два беспилотника ВСУ

Ранее сообщалось, что в ночь и утром 24 мая российскими силами противовоздушной обороны была успешно отражена массированная атака украинских беспилотников. Всего было уничтожено 94 дрона над несколькими регионами страны. Большинство БПЛА (64) нейтрализовали над Белгородской областью.

Ольга Сливченко
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