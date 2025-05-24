В небе над Тверской областью уничтожены восемь украинских беспилотников

За крайне короткий срок — менее чем за час — российские силы ПВО успешно нейтрализовали пять украинских беспилотников в небе над Тверской областью. Об этом говорится в отчёте Министерства обороны России.

«24 мая с 08:30 мск до 09:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Тверской области», — доложили в военном ведомстве.

Позже в правительстве Тульской области сообщили об уничтожении ещё трёх дронов ВСУ.