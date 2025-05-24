В небе над Тверской областью уничтожены восемь украинских беспилотников
МО: Восемь украинских БПЛА сбиты над Тверской областью
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За крайне короткий срок — менее чем за час — российские силы ПВО успешно нейтрализовали пять украинских беспилотников в небе над Тверской областью. Об этом говорится в отчёте Министерства обороны России.
«24 мая с 08:30 мск до 09:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Тверской области», — доложили в военном ведомстве.
Позже в правительстве Тульской области сообщили об уничтожении ещё трёх дронов ВСУ.
Ранее сообщалось, что в ночь и утром 24 мая российскими силами противовоздушной обороны была успешно отражена массированная атака украинских беспилотников. Всего было уничтожено 94 дрона над несколькими регионами страны. Большинство БПЛА (64) нейтрализовали над Белгородской областью.