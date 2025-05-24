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Регион
24 мая, 03:47

Обломки украинского беспилотника упали в промзоне Ельца

В ночь на 24 мая в промышленной зоне Ельца Липецкой области произошло падение вражеского БПЛА. По данным губернатора Игоря Артамонова, жертв удалось избежать.

«Угроза атаки БПЛА сохраняется»,написал он в своём телеграм-канале.

Сегодня ночью средства ПВО также отражали атаки в небе над Липецком. Работа военных продолжается.

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А в результате налёта на регион в ночь на 23 мая обломки беспилотника повредили около 30 квартир в посёлке ТЭЦ. Девять человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. После падения дрона в промышленной зоне Ельца произошло возгорание.

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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