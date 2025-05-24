Обломки украинского беспилотника упали в промзоне Ельца
В ночь на 24 мая в промышленной зоне Ельца Липецкой области произошло падение вражеского БПЛА. По данным губернатора Игоря Артамонова, жертв удалось избежать.
«Угроза атаки БПЛА сохраняется», — написал он в своём телеграм-канале.
Сегодня ночью средства ПВО также отражали атаки в небе над Липецком. Работа военных продолжается.
А в результате налёта на регион в ночь на 23 мая обломки беспилотника повредили около 30 квартир в посёлке ТЭЦ. Девять человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. После падения дрона в промышленной зоне Ельца произошло возгорание.
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