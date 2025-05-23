Украинские БПЛА с «сюрпризом» сбиты «Куполом Донбасса» над Зуевской ТЭЦ

Утром 23 мая система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» успешно отразила массированную атаку, перехватив четыре ударных беспилотных аппарата. Целью украинских дронов – моделей «Raybird-3» и «Бородавочник» – была Зуевская ТЭС, критически важный объект энергопромышленности, обеспечивающий светом и теплом несколько районов ДНР. Об этом сообщила пресс-служба регионального штаба обороны.

Сбитые дроны. Видео © Штаб обороны ДНР

Оперативное вмешательство предотвратило потенциально катастрофические последствия для жизнеобеспечения региона. Сразу после падения БПЛА территории их обнаружения были оцеплены. На месте незамедлительно приступили к работе специалисты-взрывотехники регионального управления ФСБ.

Предварительный анализ показал, что боевые части всех аппаратов оснащены так называемыми «системами неизвлекаемости», значительно усложняющими обезвреживание. В связи с этим, принимается решение о контролируемом уничтожении взрывоопасных предметов непосредственно на месте их падения, чтобы минимизировать риски для населения и инфраструктуры.