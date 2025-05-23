Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 08:17

Украинские БПЛА с «сюрпризом» сбиты «Куполом Донбасса» над Зуевской ТЭЦ

«Купол Донбасса» уничтожил несколько дронов ВСУ над Зуевской ТЭЦ

Обложка © Штаб обороны ДНР

Обложка © Штаб обороны ДНР

Утром 23 мая система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» успешно отразила массированную атаку, перехватив четыре ударных беспилотных аппарата. Целью украинских дронов – моделей «Raybird-3» и «Бородавочник» – была Зуевская ТЭС, критически важный объект энергопромышленности, обеспечивающий светом и теплом несколько районов ДНР. Об этом сообщила пресс-служба регионального штаба обороны.

Сбитые дроны. Видео © Штаб обороны ДНР

Оперативное вмешательство предотвратило потенциально катастрофические последствия для жизнеобеспечения региона. Сразу после падения БПЛА территории их обнаружения были оцеплены. На месте незамедлительно приступили к работе специалисты-взрывотехники регионального управления ФСБ.

Предварительный анализ показал, что боевые части всех аппаратов оснащены так называемыми «системами неизвлекаемости», значительно усложняющими обезвреживание. В связи с этим, принимается решение о контролируемом уничтожении взрывоопасных предметов непосредственно на месте их падения, чтобы минимизировать риски для населения и инфраструктуры.

Гранаты с химвеществами нашли на позициях ВСУ в Курской области
Гранаты с химвеществами нашли на позициях ВСУ в Курской области

Ранее украинская армия беспилотниками атаковала жилой дом в городе Елец Липецкой области. В результате взрыва 30 квартир в нём были разрушены. На данный момент известно о девяти пострадавших. Они находятся под наблюдением врачей.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ФСБ России
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar