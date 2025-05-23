В Курской области на брошенных позициях украинских войск обнаружили самодельные боеприпасы с неустановленными химическими веществами. Они были предназначены для сбросов с беспилотников. Об этом рассказал командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат.

«Противник оборудовал в населённых пунктах свои позиции. При проверке данных позиций были обнаружены ручные химические гранаты, подготовленные для сброса с беспилотника. Помимо этого, были обнаружены также самодельные химические гранаты», — приводит слова Пилата РИА «Новости».

Он предположил, что в составе боеприпасов мог быть фосфор и другие зажигательные вещества. По словам Пилата, гранаты представляли собой пластиковые бутылки с жидкостью тёмного цвета с прикрученными взрывателями.

Кроме того, российские военные нашли на позициях ВСУ дымовые гранаты, которые предназначены для установки на западную бронетехнику. Они могут иметь удушающий эффект. Командир отряда допустил, что украинские военные использовали такие снаряды против мирного населения.