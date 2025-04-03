«Парализовало, ноги не работали»: Боец СВО Шрам выжил при химатаке ВСУ благодаря товарищам
Участник СВО Шрам рассказал о спасении после химической атаки ВСУ
Настоящей трагедией могла обернуться операция российской разведгруппы в июле 2024 года на Артёмовском направлении, если бы не мужество и героизм наших солдат. Противник применил против бойцов ВС РФ химическое оружие, из-за чего командира отряда парализовало, а его подчинённые получили увечья. Однако они смогли спасти боевого товарища.
Об этом рассказал сам спасённый боец ВС РФ с позывным Шрам. По его словам, группе необходимо было преодолеть по лесам и болотам около пяти километров, чтобы раздобыть информации о численности войск противника для дальнейшего наступления основных сил. В рукопашных боях нашим солдатам удалось уничтожить до 15 ВСУшников, пока их не атаковали дроны.
«Один из них сбросил заряд с каким-то веществом. Нас предупреждали, что ВСУ используют химоружие, и у нас были средства индивидуальной защиты. Ребята успели их надеть, я — нет. Меня парализовало: ноги не работали», — подчеркнул собеседник RT, которого эвакуировали раненые товарищи.
Наши бойцы в ходе СВО неоднократно демонстрировали мужество и героизм. Так, ранее российский боец рассказал, как 30 километров нёс на себе двух раненых товарищей, хотя и сам был ранен. Особого внимания заслуживает и история бойца с позывным Механик, который неделю полз к своим с раздробленной ногой.
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