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3 апреля, 12:24

«Человек с большой буквы»: В Сети восхищаются пленным бойцом ВС РФ на допросе в Киеве

Поведение бойца ВС РФ на допросе в киевском СИЗО восхитило пользователей Сети

Мужественное поведение российского бойца Николая Карташевича на допросе в киевском СИЗО вызвало положительную реакцию и волну восхищения в Сети. Экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв и военный блогер Кирилл Фёдоров отреагировали на видео с военнослужащим, высоко оценив его стойкость. Царёв назвал такое поведение в плену проявлением незаурядного мужества, а Фёдоров отметил «бесконечный» дух и силу воли солдата, подчеркнув, что плен является серьёзным испытанием.

Пленный боец ВС РФ Николай Карташевич на допросе. Видео © Telegram / Олег Царёв

«В плену — ты в наручниках и с тобой делают всё, что можно, а потом — всё, что нельзя. Жаловаться — бесполезно, да и некому», — написал блогер в телеграм-канале, пояснив, что сам прошёл через плен и все его тяготы.

Фёдоров также назвал бойца настоящим героем и Человеком с большой буквы.

Ранее Life.ru писал, что российский военнопленный Николай Карташевич во время допроса заявил о желании вернуться в строй после обмена. Боец ВС РФ уверенно заявил, что продолжит борьбу с противником и сможет «дожать врага».

Обложка ©

Telegram / Олег Царёв

Ольга Сливченко
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