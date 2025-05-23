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23 мая, 07:03

Стало известно о тяжёлом состоянии девяти раненых при атаке ВСУ на дом в Ельце

Девять пострадавших при ударе БПЛА по дому в Ельце остаются в больницах

Обложка © Правительство Липецкой области

Обложка © Правительство Липецкой области

Девять пострадавших в результате атаки ударных украинских БПЛА на жилой дом в Ельце Липецкой области остаются на стационарном лечении, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

«Все пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщал Life.ru, после падения обломков украинского беспилотника в промышленной зоне Ельца произошёл пожар, в результате которого пострадали восемь человек. Обломки БПЛА повредили порядка 30 квартир в посёлке ТЭЦ.

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Андрей Бражников
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