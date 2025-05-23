Стало известно о тяжёлом состоянии девяти раненых при атаке ВСУ на дом в Ельце

Девять пострадавших в результате атаки ударных украинских БПЛА на жилой дом в Ельце Липецкой области остаются на стационарном лечении, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.