Стало известно о тяжёлом состоянии девяти раненых при атаке ВСУ на дом в Ельце
Девять пострадавших при ударе БПЛА по дому в Ельце остаются в больницах
Обложка © Правительство Липецкой области
Девять пострадавших в результате атаки ударных украинских БПЛА на жилой дом в Ельце Липецкой области остаются на стационарном лечении, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
«Все пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — уточнили в министерстве.
Ранее сообщал Life.ru, после падения обломков украинского беспилотника в промышленной зоне Ельца произошёл пожар, в результате которого пострадали восемь человек. Обломки БПЛА повредили порядка 30 квартир в посёлке ТЭЦ.