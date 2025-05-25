План «Ковёр» введён в двух московских аэропортах
Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют самолёты
Аэропорт Домодедово. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden
С 23:35 по московскому времени в аэропортах Домодедово и Жуковский приостановлена работа по приёму и отправке самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.
Ранее системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два БПЛА, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.