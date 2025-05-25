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24 мая, 21:14

План «Ковёр» введён в двух московских аэропортах

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют самолёты

Аэропорт Домодедово. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Аэропорт Домодедово. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

С 23:35 по московскому времени в аэропортах Домодедово и Жуковский приостановлена работа по приёму и отправке самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

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Ранее системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два БПЛА, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Тимур Хингеев
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