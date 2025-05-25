Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 21:01

ПВО отразила атаку двух беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Гладков проинформировал о ситуации в Белгородской области после атак дронов ВСУ
Гладков проинформировал о ситуации в Белгородской области после атак дронов ВСУ

Ранее в Липецкой области сработала сирена из-за нападения БПЛА на Елец. Очевидцы сообщили, что слышали хлопки на окраине. А ранее губернатор региона Игорь Артамонов объявил о введении красного уровня угрозы для Елецкого района.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar