ПВО отразила атаку двух беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Гладков проинформировал о ситуации в Белгородской области после атак дронов ВСУ

Гладков проинформировал о ситуации в Белгородской области после атак дронов ВСУ

Ранее в Липецкой области сработала сирена из-за нападения БПЛА на Елец. Очевидцы сообщили, что слышали хлопки на окраине. А ранее губернатор региона Игорь Артамонов объявил о введении красного уровня угрозы для Елецкого района.