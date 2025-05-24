Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 18:44

Гладков проинформировал о ситуации в Белгородской области после атак дронов ВСУ

Гладков: Два жителя Шебекино ранены из-за детонации дрона ВСУ

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Белгородская область вновь подверглась массированной атаке украинских беспилотников, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Шебекино ранены двое мужчин — дрон был подавлен средствами РЭБ, но произошла детонация. У одного пострадавшего — ранения спины и живота, у второго — тяжёлые травмы лица.

Также падение беспилотника привело к повреждению автобуса. В селе Новая Таволжанка дрон атаковал частный дом, в Мешковом — повреждён трактор, в Маломихайловке вспыхнул пожар на агропредприятии. Также зафиксированы разрушения в Муроме: повреждены газопровод и ЛЭП, село осталось без света.

«В посёлке Разумное от падения обломков в одном частном доме пробита кровля, во втором — повреждены забор и ворота. В селе Ясные Зори дрон сдетонировал в воздухе — в частном доме повреждено остекление», — написал Гладков.

Кроме того, дроны ударили по Шелаеву — повреждены объект связи и легковушка, в Фищево загорелась крыша дома. В Мокрой Орловке нарушена работа линии электропередачи, на улицах частично нет света.

Дрон ВСУ атаковал тушивших пожар сотрудников МЧС в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал тушивших пожар сотрудников МЧС в Белгородской области

Ранее сообщалось, что на Белгородчине в результате обстрела ВСУ серьёзно пострадал мирный житель. В городе Шебекино беспилотник целенаправленно атаковал едущий по трассе автомобиль, в результате чего мужчина получил тяжёлые увечья. Ему ампутировали руку.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok