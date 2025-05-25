Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 01:54

В Туле обломки вражеского дрона упали на жилой дом

SHOT: В Туле обломки одного из беспилотников повредили жилой дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Сегодня ночью Тула подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, обломки одного из них упали на жилой дом. Местные жители слышали более десяти мощных взрывов, сообщает SHOT.

Последствия атаки ВСУ. Фото © SHOT

Последствия атаки ВСУ. Фото © SHOT

В результате инцидента пострадала пятиэтажка на улице Металлургов. В доме выбиты стёкла в окнах одного из подъездов и нескольких квартир. По предварительной информации, люди не пострадали.

В Липецкой области сработала сирена из-за нападения БПЛА на Елец
В Липецкой области сработала сирена из-за нападения БПЛА на Елец

Ранее сообщалось, что жители Тулы слышали громкие взрывы в небе над городом. Очевидцы отмечали, что около 23:10 прозвучали два мощных взрыва, а затем последовала серия последующих. В результате инцидента в некоторых районах города и окрестных посёлках возникли перебои с электричеством и мобильной связью. В регионе действовало предупреждение о возможной атаке беспилотников.

Андрей Васильев
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar