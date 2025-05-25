В Туле обломки вражеского дрона упали на жилой дом
SHOT: В Туле обломки одного из беспилотников повредили жилой дом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta
Сегодня ночью Тула подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, обломки одного из них упали на жилой дом. Местные жители слышали более десяти мощных взрывов, сообщает SHOT.
Последствия атаки ВСУ. Фото © SHOT
В результате инцидента пострадала пятиэтажка на улице Металлургов. В доме выбиты стёкла в окнах одного из подъездов и нескольких квартир. По предварительной информации, люди не пострадали.
Ранее сообщалось, что жители Тулы слышали громкие взрывы в небе над городом. Очевидцы отмечали, что около 23:10 прозвучали два мощных взрыва, а затем последовала серия последующих. В результате инцидента в некоторых районах города и окрестных посёлках возникли перебои с электричеством и мобильной связью. В регионе действовало предупреждение о возможной атаке беспилотников.