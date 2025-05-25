В Туле обломки вражеского дрона упали на жилой дом

Сегодня ночью Тула подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, обломки одного из них упали на жилой дом. Местные жители слышали более десяти мощных взрывов, сообщает SHOT.

Последствия атаки ВСУ. Фото © SHOT

В результате инцидента пострадала пятиэтажка на улице Металлургов. В доме выбиты стёкла в окнах одного из подъездов и нескольких квартир. По предварительной информации, люди не пострадали.