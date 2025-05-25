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Регион
24 мая, 21:08

Мощные взрывы прогремели над Тулой, работает ПВО

SHOT: В Туле сообщают о взрывах и работе ПВО в небе над городом

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Жители Тулы сообщили о взрывах, прогремевших в небе над городом ночью. Об этом пишет SHOT. Предположительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам очевидцев, около 23:10 прозвучали два мощных взрыва, за которыми последовала серия других. В некоторых районах Тулы и близлежащих посёлках наблюдались проблемы с электроснабжением, а также перебои в работе мобильной связи. Ранее в регионе объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Ранее Вооружённые силы Украины попытались атаковать город Елец в Липецкой области. В городе была объявлена воздушная тревога. По информации, полученной от очевидцев, на окраине города были слышны хлопки. Губернатор региона Игорь Артамонов объявил о введении красного уровня угрозы.

Антон Голыбин
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