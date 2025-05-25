Мощные взрывы прогремели над Тулой, работает ПВО
SHOT: В Туле сообщают о взрывах и работе ПВО в небе над городом
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Жители Тулы сообщили о взрывах, прогремевших в небе над городом ночью. Об этом пишет SHOT. Предположительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).
По словам очевидцев, около 23:10 прозвучали два мощных взрыва, за которыми последовала серия других. В некоторых районах Тулы и близлежащих посёлках наблюдались проблемы с электроснабжением, а также перебои в работе мобильной связи. Ранее в регионе объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее Вооружённые силы Украины попытались атаковать город Елец в Липецкой области. В городе была объявлена воздушная тревога. По информации, полученной от очевидцев, на окраине города были слышны хлопки. Губернатор региона Игорь Артамонов объявил о введении красного уровня угрозы.