Крест остался нетронутым: Горящий после атаки ВСУ купол собора под Тулой попал на видео
После атаки БПЛА ВСУ в Тульской области целиком сгорел купол Никольского собора
Украинский беспилотник нанёс удар по Никольскому собору, расположенному в населённом пункте Епифань Тульской области. В результате купол святыни был объят пламенем и разрушен, однако крест, венчавший его, сохранился. Кадрами делится SHOT.
Кадры пожара. Видео © Telegram / Тула Жесть
Известно, что зданию более 200 лет. Местные жители с огромным трепетом относятся к собору, а после атаки со стороны ВСУ многие туляки отметили, что налёт на храм — верх бесчеловечности и малодушия.
Купол полностью сгорел, а крест — уцелел. Фото © VK / Газета «Районные будни. Кимовский район»
Всего в ночь на 25 мая системы ПВО в Тульской области отразили атаку 20 беспилотников, летевших со стороны ВСУ. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать, в регионе был нанесён ущерб исключительно постройкам и жилым домам.
Напомним, что минувшей ночью город Тула стал объектом воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Фрагменты одного из БПЛА упали на многоквартирный дом. В различных районах региона горожане сообщали о звуках взрывов, была активирована система оповещения об угрозе воздушного нападения. Налёт вражеских дронов также повлёк за собой временные нарушения в подаче электроэнергии и функционировании сотовой связи в городе.
Обложка © VK / Олеся Жаворонкова