Крест остался нетронутым: Горящий после атаки ВСУ купол собора под Тулой попал на видео

Украинский беспилотник нанёс удар по Никольскому собору, расположенному в населённом пункте Епифань Тульской области. В результате купол святыни был объят пламенем и разрушен, однако крест, венчавший его, сохранился. Кадрами делится SHOT.

Кадры пожара. Видео © Telegram / Тула Жесть

Известно, что зданию более 200 лет. Местные жители с огромным трепетом относятся к собору, а после атаки со стороны ВСУ многие туляки отметили, что налёт на храм — верх бесчеловечности и малодушия.

Всего в ночь на 25 мая системы ПВО в Тульской области отразили атаку 20 беспилотников, летевших со стороны ВСУ. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать, в регионе был нанесён ущерб исключительно постройкам и жилым домам.