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Регион
25 мая, 14:00

Уничтожен украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы

Собянин: Летевший на Москву беспилотник уничтожен силами ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны успешно перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. В районе падения обломков уже трудятся специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — написал чиновник в телеграм-канале.

Свыше 100 украинских беспилотников пали под огнём российской ПВО этой ночью
Свыше 100 украинских беспилотников пали под огнём российской ПВО этой ночью

Также минувшей ночью Тула стала объектом воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Фрагменты одного из БПЛА упали на многоквартирный дом. В различных районах региона горожане сообщали о звуках взрывов, была активирована система оповещения об угрозе воздушного нападения.

Оксана Попова
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