Уничтожен украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны успешно перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. В районе падения обломков уже трудятся специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — написал чиновник в телеграм-канале.

Также минувшей ночью Тула стала объектом воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Фрагменты одного из БПЛА упали на многоквартирный дом. В различных районах региона горожане сообщали о звуках взрывов, была активирована система оповещения об угрозе воздушного нападения.