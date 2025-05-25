Уничтожен украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы
Собянин: Летевший на Москву беспилотник уничтожен силами ПВО
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Системы противовоздушной обороны Министерства обороны успешно перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. В районе падения обломков уже трудятся специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — написал чиновник в телеграм-канале.
Также минувшей ночью Тула стала объектом воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Фрагменты одного из БПЛА упали на многоквартирный дом. В различных районах региона горожане сообщали о звуках взрывов, была активирована система оповещения об угрозе воздушного нападения.