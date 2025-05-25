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Регион
25 мая, 05:08

Свыше 100 украинских беспилотников пали под огнём российской ПВО этой ночью

Минобороны: Силы ПВО сбили 110 БПЛА над российскими регионами

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Минобороны России сообщило, что в ночь на 25 мая, с полуночи до семи утра, российские системы ПВО успешно нейтрализовали 110 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны.

По данным ведомства, 16 дронов было сбито над Тульской областью, по 14 — над Брянской и Калужской областями, по 13 — над Московским регионом и Тверской областью. Также уточняется, что по десять беспилотников уничтожено над Белгородской и Курской областями, восемь — над Орловской областью, семь — над Крымом, два — над Смоленской областью и по одному — над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

В Твери прогремела серия взрывов, сбито 8 вражеских беспилотников
В Твери прогремела серия взрывов, сбито 8 вражеских беспилотников

О том, что Тула подверглась атаке беспилотников, сообщалось ранее. Обломки одного из БПЛА упали на жилой дом. Жители города сообщали о взрывах в некоторых районах города, объявлялась угроза атаки БПЛА. Также наблюдались проблемы с электроснабжением и перебои в работе мобильной связи.

Оксана Попова
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