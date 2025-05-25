Силы ПВО отражают новую атаку дронов ВСУ на Тульскую область

Российские средства ПВО отражают атаку беспилотников на Тульскую область. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В регионе всё ещё сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны отражают очередную атаку. Ситуация на контроле», — указано в сообщении.