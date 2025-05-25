Силы ПВО отражают новую атаку дронов ВСУ на Тульскую область
Губернатор Миляев сообщил об отражении атаки БПЛА на Тульскую область
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Российские средства ПВО отражают атаку беспилотников на Тульскую область. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В регионе всё ещё сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны отражают очередную атаку. Ситуация на контроле», — указано в сообщении.
Губернатор обратился к жителям региона с призывом к бдительности и неукоснительному соблюдению мер безопасности.
Напомним, что минувшей ночью Тула стал объектом воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Фрагменты одного из БПЛА упали на многоквартирный дом. Также украинский беспилотник нанёс удар по Никольскому собору, расположенному в населённом пункте Епифань Тульской области. В результате купол святыни был объят пламенем и разрушен, однако крест, венчавший его, сохранился.