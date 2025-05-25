Женщина погибла в Брянской области от удара дрона ВСУ по автомобилю

В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Брянской области погибла женщина, мужчина получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. По его словам, украинские военные нанесли удар по дороге, соединяющей села Новые Юрковичи и Старые Юрковичи в Климовском районе.