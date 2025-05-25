Женщина погибла в Брянской области от удара дрона ВСУ по автомобилю
Богомаз: Дроны ВСУ атаковали автомобиль в Брянской области, погибла женщина
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В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Брянской области погибла женщина, мужчина получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. По его словам, украинские военные нанесли удар по дороге, соединяющей села Новые Юрковичи и Старые Юрковичи в Климовском районе.
«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, погибла пассажирка автомобиля, водитель получил минно-взрывные ранения», — написал Богомаз.
Пострадавший мужчина находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь. Губернатор региона выразил искренние соболезнования родным погибшей и пожелал пострадавшему скорейшего восстановления.
А ранее Life.ru сообщал, как дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС в Белгородской области. Они прибыли для тушения сухой травы, где начался пожар после детонации FPV-дрона.