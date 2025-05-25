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Регион
25 мая, 14:52

Дроны ВСУ продолжают лететь на Москву, сбит ещё один БПЛА

Мэр Собянин: ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать налёт беспилотников, которые направляются в сторону Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из атаковавших город дронов уничтожен средствами ПВО.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

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Об уничтожении летящих на Москву дронов Сергей Собянин сообщал ранее. Других деталей он не привёл.

Оксана Попова
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