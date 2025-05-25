Дроны ВСУ продолжают лететь на Москву, сбит ещё один БПЛА
Мэр Собянин: ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву
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Силы противовоздушной обороны продолжают отражать налёт беспилотников, которые направляются в сторону Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из атаковавших город дронов уничтожен средствами ПВО.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Об уничтожении летящих на Москву дронов Сергей Собянин сообщал ранее. Других деталей он не привёл.