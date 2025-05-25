Российская ПВО успешно отразила полсотни вражеских БПЛА за семь часов
ПВО России за семь часов сбила 51 украинский беспилотник в пяти регионах
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Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 51 БПЛА, пытавшихся атаковать территорию нашей страны. Наибольшее количество дронов было сбито в Курской, Орловской и Тульской областях, атаки также зафиксированы в других регионах.
Наиболее интенсивной атаке подверглась Курская область — здесь были нейтрализованы 23 дрона. В Орловской — сбито 12, ещё 11 беспилотников ликвидированы над Тульской областью. В небе над Московским регионом удалось пресечь полёт шести аппаратов, а в Калужской области был уничтожен один БПЛА.
Минобороны подчеркнуло, что удары были успешно отражены, системы ПВО сработали штатно.
Ранее сообщалось, что этой ночью Тула стал объектом воздушной атаки с применением БПЛА. Фрагменты одного из дронов упали на многоквартирный дом. Также украинский беспилотник нанёс удар по Никольскому собору, расположенному в населённом пункте Епифань Тульской области. В результате купол святыни был объят пламенем и разрушен, однако крест, венчавший его, сохранился.