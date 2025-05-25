Российская ПВО успешно отразила полсотни вражеских БПЛА за семь часов

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 51 БПЛА, пытавшихся атаковать территорию нашей страны. Наибольшее количество дронов было сбито в Курской, Орловской и Тульской областях, атаки также зафиксированы в других регионах.