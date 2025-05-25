В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами

В Новооскольском округе Белгородской области произошёл взрыв на железнодорожных путях, когда по ним проезжал поезд. Взрывное устройство было заложено под рельсами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

На железнодорожном пути зафиксировано повреждение контактной сети. В связи с этим движение поездов приостановлено. Оперативные службы работают на месте, информация о происшествии уточняется.