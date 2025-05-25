Подозрительный предмет обнаружен в Запорожье, его собираются подорвать

«От оперативный служб поступила информация об обнаружении в центре Васильевки подозрительного предмета. Прибывшими на место специалистами принято решение его обезвредить с помощью контролируемого подрыва. В городе может быть слышен звук взрыва, местному населению беспокоиться не стоит», — цитирует Рогова РИА «Новости».