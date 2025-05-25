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25 мая, 16:04

Подозрительный предмет обнаружен в Запорожье, его собираются подорвать

Рогов: В Васильевке Запорожской области нашли подозрительный предмет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

В центре Васильевки Запорожской области найден подозрительный предмет. Специалисты планируют его уничтожить контролируемым взрывом. Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов призвал жителей сохранять спокойствие.

«От оперативный служб поступила информация об обнаружении в центре Васильевки подозрительного предмета. Прибывшими на место специалистами принято решение его обезвредить с помощью контролируемого подрыва. В городе может быть слышен звук взрыва, местному населению беспокоиться не стоит», — цитирует Рогова РИА «Новости».

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Ранее Life.ru сообщал, что в Запорожской области был перехвачен радиообмен наёмников. В районе населённого пункта Малые Щербаки разведподразделение 392-го полка 19-й дивизии российской группировки «Днепр» зафиксировало радиопереговоры на английском и польском языках.

Полина Никифорова
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