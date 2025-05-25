В районе населённого пункта Малые Щербаки Запорожской области разведподразделение 392-го полка 19-й дивизии российской группировки «Днепр» зафиксировало радиопереговоры на английском и польском языках. Об этом рассказал разведчик с позывным Макс.

Украинцы кончились? На Курском направлении заметили спецназовцев из одной страны НАТО

Украинцы кончились? На Курском направлении заметили спецназовцев из одной страны НАТО

Ранее Life.ru сообщал, что около 100 французских офицеров полегли при ударе по полигону под Сумами. Наёмники базировались на засекреченном полигоне в Шостке.