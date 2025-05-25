Российские разведчики раскрыли иностранных наёмников в Запорожье по одной детали
Разведчик ВС РФ Макс: В Запорожской области был перехвачен радиообмен наёмников
Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
В районе населённого пункта Малые Щербаки Запорожской области разведподразделение 392-го полка 19-й дивизии российской группировки «Днепр» зафиксировало радиопереговоры на английском и польском языках. Об этом рассказал разведчик с позывным Макс.
«Мы слышали — по радиоперехватам проскакивает англоязычная речь, польская. Ещё были перехваты на иностранном языке. Есть наёмники», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что около 100 французских офицеров полегли при ударе по полигону под Сумами. Наёмники базировались на засекреченном полигоне в Шостке.