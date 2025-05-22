Привет Макрону! Около 100 французских офицеров полегли при ударе по логову ВСУ под Сумами
«Царьград»: ВС РФ ликвидировали около 100 военных Франции на полигоне под Сумами
Военные Франции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChiccoDodiFC
Президент Франции Эмманюэль Макрон, который в последняя время активно критикует Россию, получил своеобразный привет от ВС РФ. В ходе удара «Искандерами» по засекреченному полигону в Шостке в Сумской области российские военные поразили личный состав, технику и склады ВСУ. Досталось и инструкторам НАТО.
По данным «Царьграда», под удар российских военных попали около сотни французских офицеров, в том числе наёмники, инструкторы и координаторы. Кроме того, удалось уничтожить элитный спецназ ВСУ, состоящий из примерно 70 бойцов.
Напомним, ранее в результате удара ВС РФ ракетой «Искандер» был уничтожен лагерь в Шостке Сумской области, где проходил подготовку украинский спецназ. Этот случай вызвал серьёзный резонанс в Киеве. Выжившие в испепелённом «Искандерами» лагере ВСУ винят во всём командиров, которые собрали «под открытым небом почти целый батальон». На Украине уже полетели погоны.