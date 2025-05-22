Привет Макрону! Около 100 французских офицеров полегли при ударе по логову ВСУ под Сумами

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который в последняя время активно критикует Россию, получил своеобразный привет от ВС РФ. В ходе удара «Искандерами» по засекреченному полигону в Шостке в Сумской области российские военные поразили личный состав, технику и склады ВСУ. Досталось и инструкторам НАТО.