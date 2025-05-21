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Регион
21 мая, 08:48

Погоны полетели в ВСУ после смертоносного удара «‎Искандера» в лагерь спецназа ВСУ

Командир части отстранён после удара «‎Искандера» в лагерь спецназа ВСУ в Шостке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Командир воинской части в Сумской области был отстранён от должности после российского удара «Искандером» по полигону украинского спецназа в районе населённого пункта Шостка. Об этом заявила Национальная гвардия Украины.

«Командир воинской части отстранён, необходимая информация передана правоохранительным органам», — говорится в сообщении.

Национальная гвардия при этом впервые подтвердила факт ракетного удара по полигону, произошедшего 20 мая. В заявлении говорится о проведении проверки и расследования в отношении подставивших военных под российский удар. По их результатам будет дана правовая оценка действиям всех причастных командиров ВСУ

Командование ВСУ обложили матом после мощного удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ
Командование ВСУ обложили матом после мощного удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ

Напомним, что в результате российского ракетного удара «Искандером» под Сумами был ликвидирован тренировочный лагерь украинского спецназа. Удар вызвал значительный общественный резонанс в Киеве. Только в Нацгвардии в результате удара погибли шесть бойцов, ещё десять получили различные ранения. Всего же ликвидировано порядка 70 военных.

Наталья Афонина
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