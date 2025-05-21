Погоны полетели в ВСУ после смертоносного удара «‎Искандера» в лагерь спецназа ВСУ

Командир воинской части в Сумской области был отстранён от должности после российского удара «Искандером» по полигону украинского спецназа в районе населённого пункта Шостка. Об этом заявила Национальная гвардия Украины.

Национальная гвардия при этом впервые подтвердила факт ракетного удара по полигону, произошедшего 20 мая. В заявлении говорится о проведении проверки и расследования в отношении подставивших военных под российский удар. По их результатам будет дана правовая оценка действиям всех причастных командиров ВСУ