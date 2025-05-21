Погоны полетели в ВСУ после смертоносного удара «Искандера» в лагерь спецназа ВСУ
Командир части отстранён после удара «Искандера» в лагерь спецназа ВСУ в Шостке
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Командир воинской части в Сумской области был отстранён от должности после российского удара «Искандером» по полигону украинского спецназа в районе населённого пункта Шостка. Об этом заявила Национальная гвардия Украины.
«Командир воинской части отстранён, необходимая информация передана правоохранительным органам», — говорится в сообщении.
Национальная гвардия при этом впервые подтвердила факт ракетного удара по полигону, произошедшего 20 мая. В заявлении говорится о проведении проверки и расследования в отношении подставивших военных под российский удар. По их результатам будет дана правовая оценка действиям всех причастных командиров ВСУ
Напомним, что в результате российского ракетного удара «Искандером» под Сумами был ликвидирован тренировочный лагерь украинского спецназа. Удар вызвал значительный общественный резонанс в Киеве. Только в Нацгвардии в результате удара погибли шесть бойцов, ещё десять получили различные ранения. Всего же ликвидировано порядка 70 военных.