Избранный президент Румынии раскрыл главный страх Макрона
Дан: Макрон боялся, что Симион перекроет помощь Украине и Молдавии
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Избранный президент Румынии Никушор Дан аявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон боялся, что в случае победы бывшего кандидата в президенты Джеордже Симиона на румынских выборах страна может препятствовать оказанию поддержки Украине и Молдавии, а также, возможно, осложнить усилия Европы по перевооружению.
«Был чрезвычайно дружелюбен со мной, но также и обеспокоен, потому что это не только о Румынии», — сказал Дан в интервью изданию Politico.
Он сообщил, что разговаривал по телефону с Макроном и выразил желание способствовать укреплению европейской оборонной интеграции.
Напомним, что в Румынии недавно прошли повторные президентские выборы, которые обернулись скандалом. В течение выборов было зафиксировано более двухсот сообщений о разнообразных инцидентах. Мэр Бухареста Никушор Дан, заручившийся поддержкой ЕС и правящей коалиции, во втором туре получил 54,1% голосов, что обеспечило ему победу над Джордже Симионом, лидировавшим в первом туре. В Кремле назвали ситуацию вокруг румынских выборов «странной», а после голосования жители этой восточноевропейской страны стали резать свои паспорта и обращаться за убежищем в России.