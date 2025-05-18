Экзитпол: Дан набрал 54,1% голосов во втором туре выборов президента Румынии

Действующий мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии. Он набрал 54,1% голосов, сообщает Центр городской и региональной социологии (CURS).

Джордже Симион, лидер националистического Альянса за объединение румын, получает 45,9% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Явка избирателей составила 64,39%.

«Сегодняшние выборы выиграло сообщество румын, которое хочет глубоких перемен в Румынии... Это сообщество, которое хочет функциональных государственных учреждений, сокращения коррупции, процветающей экономической среды для румын, общества диалога, а не ненависти», — заявил Никушор Дан после публикации результатов экзитполов.

Симион, в свою очередь, не признал поражения и заявил о своей победе. Официальные результаты выборов будут объявлены в понедельник после подсчёта всех голосов.