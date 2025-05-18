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Регион
18 мая, 17:50

В МИД Румынии заявили о «признаках вмешательства России» в президентские выборы

Выборы в Румынии. Обложка © ТАСС / ЕРА

Выборы в Румынии. Обложка © ТАСС / ЕРА

В Румынии заподозрили Россию во вмешательстве в президентские выборы в стране. Об этом написал в соцсети Х представитель румынского МИД Андрей Цэрня. По его словам, есть даже неопровержимые доказательства инциденту.

«В ходе продолжающихся президентских выборов в Румынии мы снова видим признаки российского вмешательства», — говорится в заявлении.

По его словам, Москва якобы устроила в Telegram целую «вирусную кампанию фейковых новостей», пытаясь оказать влияние на избирательный процесс. Однако никаких деталей своих обвинений румынский чиновник не привёл.

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Напомним, что в первом туре выборов в Румынии 4 мая лидерами стали Джордже Симион, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын», получивший 41% голосов, и Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, за которого проголосовал 21% избирателей. 18 мая в стране стартовал второй тур выборов.

Татьяна Миссуми
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