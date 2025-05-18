В МИД Румынии заявили о «признаках вмешательства России» в президентские выборы
Выборы в Румынии. Обложка © ТАСС / ЕРА
В Румынии заподозрили Россию во вмешательстве в президентские выборы в стране. Об этом написал в соцсети Х представитель румынского МИД Андрей Цэрня. По его словам, есть даже неопровержимые доказательства инциденту.
«В ходе продолжающихся президентских выборов в Румынии мы снова видим признаки российского вмешательства», — говорится в заявлении.
По его словам, Москва якобы устроила в Telegram целую «вирусную кампанию фейковых новостей», пытаясь оказать влияние на избирательный процесс. Однако никаких деталей своих обвинений румынский чиновник не привёл.
Напомним, что в первом туре выборов в Румынии 4 мая лидерами стали Джордже Симион, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын», получивший 41% голосов, и Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, за которого проголосовал 21% избирателей. 18 мая в стране стартовал второй тур выборов.