Дуров заявил, что власти одной страны ЕС просили Telegram заткнуть консерваторов в Румынии
Дуров: Европейская страна просила Telegram ограничить консерваторов в Румынии
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov
Владелец и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что некая страна Западной Европы пыталась заставить его удалить консервативные румынские каналы из мессенджера, но он отказался. Само это государство он не назвал, но своё сообщение сопроводил эмодзи багета.
«Вы не можете «защищать демократию», разрушая демократию. Вы не можете «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого», — написал Дуров в своём телеграм-канале.
Он также признался, что категорически отказался блокировать политические каналы Румынии и помогать неназванному государству, так как уверен, что демократия должна существовать без вмешательства из вне.
Напомним, что в первом туре выборов в Румынии 4 мая лидерами стали Джордже Симион, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын», получивший 41% голосов, и Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, за которого проголосовал 21% избирателей. 18 мая в стране стартовал второй тур выборов.