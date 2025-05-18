Дуров заявил, что власти одной страны ЕС просили Telegram заткнуть консерваторов в Румынии

Владелец и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что некая страна Западной Европы пыталась заставить его удалить консервативные румынские каналы из мессенджера, но он отказался. Само это государство он не назвал, но своё сообщение сопроводил эмодзи багета.



«Вы не можете «защищать демократию», разрушая демократию. Вы не можете «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого», — написал Дуров в своём телеграм-канале.